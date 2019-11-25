حساب المواطن يوضح طريقة إعادة طلب الأهلية

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كان المستفيد غير مؤهل وتم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية، فإنه يمكنه التوجه إلى أيقونة “دارسة الأهلية” وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديه.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد مفاده: “كيف أسوي إعادة طلب ومتى أستلمها؟ وشكراً لكم”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “في حال كنت غير مؤهل وتم تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية ، يمكنك التوجه إلى أيقونة ” دارسة الأهلية ” وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك، ويلزمك الضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب) في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر”.

وكان حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.