حساب المواطن: 2.6 مليار دفعة نوفمبر

المواطن - الرياض

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 962ريالاً للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد، مشكلين ما نسبته 60%،بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر نوفمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 801 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر نوفمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 746 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.