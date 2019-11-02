حساب_المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب الموطن، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد مفاده: “السلام عليكم كم باقي يوم على الدفعة الجديدة؟”.

ورد حساب المواطن في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “عليكم السلام ، يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرين بتاريخ “10 نوفمبر” ، نسعد بخدمتك”.

نتائج الأهلية

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.