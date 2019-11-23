حسين عبدالغني: سأعتزل في هذه الحالة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي، عن الحالة التي ستجعله يعتزل كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وتحدث حسين عبدالغني بعد مباراة الأهلي والفيصلي قائلًا: إذا شعرت بعدم قدرتي على العطاء في الملعب، سأعلن اعتزالي كرة القدم، ولكن حتى هذه اللحظة لا أعلم إن كنت سأكمل مسيرتي أم سيكون هذا الموسم هو الأخير لي في الملاعب.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب عبدالباسط هندي من إضافة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز الفيصلي هدفه الأول عبر اللاعب محمد قاسم في الدقيقة الـ94، وسجل الراقي الهدف الثالث عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الـ95.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.