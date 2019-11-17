حفتر يشكر الملك سلمان بعد فصل التوأم
أشاد بالتطور والنهضة الطبية بالمملكة

حفتر يشكر الملك سلمان بعد فصل التوأم

2019/11/17
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، على إجراء العملية الجراحية في فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد”، التي تكللت بالنجاح.
وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل، مشيداً بالتطور والنهضة الطبية التي وصفها بمصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.

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