حفر الباطن تحتفل بفوز الهلال
أعلنت المحلات التجارية عن خصومات

حفر الباطن تحتفل بفوز الهلال

2019/11/24
الساعة 11:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت شوارع محافظة حفر الباطن، عصر اليوم الأحد، مسيرات كبيرة نظمتها الجماهير الهلالية، بمجرد أن أعلن حكم المباراة صافرة النهاية لتخرج الجماهير في مسيرات حاشدة طافت عددًا من الشوارع؛ تعبيرًا عن فرحتهم وسعادتهم باللقب الآسيوي الذي طال انتظاره.

كما أعلنت محلات تجارية خصومات للزبائن بمناسبة فوز ممثل الوطن بالبطولة القارية.

وكان الهلال قد نجح بحسم لقاء الذهاب الذي أقيم في محيط الرعب بالرياض بهدف نظيف، وكرر تفوقه في لقاء الإياب بهدفين على إستاد سايتاما في اليابان.

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