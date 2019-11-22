حفل أسطوري لـ محمد رمضان بموسم الرياض

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

أحيا النجم محمد رمضان، مساء أمس الخميس، حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” على مسرح معرض السيارات “الجنادرية”.

ودخل رمضان إلى المسرح، على طريقة عصابات المافيا، وذلك بواسطة سيارة هبط منها، وأخذ يطلق بالسلاح الرشاش على المافيا فوق المسرح، الأمر الذي لاقى احتفاء من الجمهور، وقدم الفنان محمد رمضان باقة من أغانيه تفاعل معها الجمهور.

الحفل من إخراج المخرج المسرحي تامر كرم، والحفل من تنظيم محمد محسن جابر بمشاركة روتانا.

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه قد أعلن عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “نفاد حفل تذاكر الأسطورة محمد رمضان.. وقررنا زيادة ألف تذكرة”.

ويشارك في موسم حفلات الرياض عدد من نجوم مصر والعالم العربي، من بينهم عمرو دياب، ونانسي عجرم، وتامر حسني، وأنغام، وغيرهم.