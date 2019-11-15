حقوق الإنسان: العمالة تتمتع بجميع حقوقها

المواطن - الرياض

قالت هيئة حقوق الإنسان: إن المملكة تحاسب كل من يقصر في حقوق العمالة من خلال إجراءات وآليات تضمن حق العامل وصاحب العمل، على حد سواء.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها الهيئة تضمنت كلمتها في المؤتمر الدولي بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين الذي عقد في كاتماندو عاصمة نيبال، حيث قال الدكتور زيد بن علي الدكان عضو مجلس الهيئة خلال كلمته: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشهدُ نهضة حضارية وتطورًا شاملًا ومستمرًّا أساسه الإنسان، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لرؤية 2030.

وشدد على أن الهيئة جهة مستقلة تُعنى بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وأن دورها هو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، متابعًا أن عدد العمالة الوافدة وعائلاتهم في المملكة بلغ 12.5 مليون نسمة يمثلون قرابة ثلث تعداد السكان، ويسهمون في التنمية بشكل فاعل، وأن التوجيهات الكريمة الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تؤكد حماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا أن العمالة في المملكة تتمتع بجميع حقوقها، وأن المملكة تُحاسب كل من يقصر في ذلك.