حقوق الإنسان تتدخل بعد تعنيف أسما وعائلتها

المواطن - الشرقية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع مع الجهات المختصة واقعة تعنيف امرأة وأبنائها على يد الأب.

وقالت حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: للإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص “اسما وعايلتها يتعرضوا للعنف” تؤكد الهيئة أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة”.

وبحسب مقطع فيديو متداول، قالت سيدة مطلقة بالمنطقة الشرقية إن زوجها يعنف أبناءها باستمرار، وقَتل ابنها قبل عدة سنوات ولم يُعاقَب، بينما عمهم يهددها ويبتزها حال تصعيدها الموضوع.

وتابعت أن طليقها وأخاه أقدما قبل أسبوع على تعنيف بناتها، وأبلغت وحدتي الحماية الاجتماعية في بيشة وعسير ولم تتخذا أي إجراء، مبينةً أن ابنتها تعرضت للطعن بالسكين من قِبل عمها السبت الماضي.