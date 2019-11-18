حقوق الإنسان تتوعد معنف ابنته

حقوق الإنسان تتوعد معنف ابنته

2019/11/18
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

بدأت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بتعنيف ولي أمر لابنته أمام إحدى المدارس والذي تم تداوله في مقطع فيديو.

وقالت الهيئة في بيان لها: رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعنيف أب لابنته، والذي تم تداوله تحت وسم “نطالب بمحاسبة معنف ابنته”.

وتابع البيان : وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • حقوق الإنسان: العمالة تتمتع بجميع حقوقها
    •
  • حقوق الإنسان تتدخل بعد تعنيف أسما وعائلتها
    •
  • حقوق الإنسان تتوعد بائعي الخادمات
    •
  • حقوق الإنسان تطلق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :