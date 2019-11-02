حقوق الإنسان تصنف الإعلانات المروجة للعمالة المنزلية جرائم اتجار بالأشخاص

المواطن - الرياض

قالت هيئة حقوق الإنسان: إنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، موضحةً أنها صنفت تلك الإعلانات بأنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة المملكة، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها يعد نوعًا من أنواع الاتجار بالأشخاص، محذرة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.

كما وصفت الهيئة الاتجار بالأشخاص بأنه يعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.