حقيقة اقتحام كمين منزل رئيس وزراء مصر

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كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد حول اقتحام كمين أمني أمام منزل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مساء أمس الاثنين.

وقال إن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج المجمع الذي يسكنه رئيس الوزراء، يعود ببساطة إلى أن صاحب السيارة لم يقم برفع فرامل اليد، فاصطدمت بالكمين الأمني الموجود خارج المجمع.

كما أكد عدم حصول أي أضرار جسيمة، مضيفاً أن رئيس الوزراء لم يكن متواجداً في منزله أو المنطقة وقت وقوع الحادث.

وكان سكان مدينة الشيخ زايد ورواد مواقع التواصل في مصر، تداولوا أنباء تفيد باقتحام سيارة نقطة ارتكاز أمني في منطقة الشيخ زايد جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمام مجمع سكني يقطنه رئيس الوزراء. وأفادوا أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة ومنعت مرور السيارات منها، فيما قام ضباط المفرقعات بتفتيش السيارة.