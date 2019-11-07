حقيقة اقتراب فينجر من تدريب بايرن ميونخ

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب آرسنال الإنجليزي السابق، الفرنسي آرسين فينجر حقيقة الأنباء التي تؤكد دخوله في مفاوضات رسمية مع مسؤولي نادي بايرن ميونخ الألماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “سبورت بيلد”، قد أكدت أن إدارة نادي بايرن ميونخ أجرت اتصالاتها مع آرسين فينجر، بالإضافة إلى اتفاقهم على الجلوس سويًا بعد مباراة بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، في الدوري الألماني.

ونفى فينجر أنباء تفاوضه مع مسؤولي نادي بايرن ميونخ الألماني خلال تصريحاته لصحيفة “كيكر”، ولكنه أكد استعداده لبدء مرحلة المفاوضات في حال أرادوا ذلك، نظرًا لمعرفته بهم عن قرب منذ حوالي 30 عامًا.

وخالف فينجر ما صرح به من قبل برغبته في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، حيث قال: “لم أقرر بعد ما إذا كنت سأعود للملاعب من جديد أو لا”.

وأشار فينجر إلى تردده في العودة للتدريب مجددًا، بسبب استمتاعه بالعمل كمحلل تليفزيوني مؤخرًا، وتابع: “لهذا السبب بات القرار صعبًا بالنسبة لي، لكني سأتخذ قراري في الأيام القليلة المقبلة أو خلال أسبوع”.

وسُئل المدرب الفرنسي عما إذا كان يجيد التحدث باللغة الألمانية، فأجاب: “نعم، أتحدثها بطلاقة”.

يذكر أن إدارة نادي بايرن ميونخ قد أقالت المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، يوم الأحد الماضي، وأسندت مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمساعده هانز فليك بصفة مؤقتة.