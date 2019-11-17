حقيقة تفاوض #الأهلي مع مدافع الزمالك

المواطن - مروة نبيل

كشف المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، حقيقة تقديم النادي الأهلي عرضًا رسميًّا لضم المدافع محمود علاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية، أن مسؤولي النادي الأهلي تواصلوا مع مدافع المنتخب المصري الأول محمود علاء لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى الراقي، في ظل رغبة المدرب السويسري كريستيان جروس في ضمه، وأبدى اللاعب موافقته.

ونفى أمير مرتضى، وصول أي عرض رسمي من النادي الأهلي إلى الزمالك بشأن مدافعه الدولي محمود علاء خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن فكرة الاستغناء عنه غير مطروحة، خاصة أنه من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع نادي الزمالك الرسمي: “ميتشو، المدير الفني للزمالك، هو من يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته، وسنحدد كل شيء فيما بعد حين نناقش الاحتياجات في الوقت المناسب”.