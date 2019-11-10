حكام مباراتي اليوم بكأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الأحد في دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيتولى طاقم تحكيمي بقيادة محمد البريدي مباراة هجر والرائد حيث يُعاونه كل من” بدر الشمراني، ناصر الفايدي، محمد الهويش”.

وستُقام مباراة هجر والرائد في تمام الساعة الـ5:35 مساءً على ملعب نادي هجر بالأحساء.

وسيدير طاقم تحكيمي بقيادة عبدالله ظافر مباراة التعاون واللواء حيث يُعاونه كل من” خلف زيد، محمد الشهري، أحمد الرميخاني”.

وستنطلق مباراة التعاون واللواء في تمام الساعة الـ5:55 مساءً اليوم على ملعب نادي التعاون في بريدة.

جدير بالذكر أن الجبيل كان ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة بالأمس من نادي العدالة، وتأهل النصر على حساب عفيف بعد الفوز بخماسية مقابل هدف.

أما نادي أحد فتمكن من التأهل بعد إقصاء نادي الساحل بهدف دون رد.