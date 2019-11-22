حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الفتح

ويُدير مباراة أبها ضد الفتح السويسري فيداي سان، ويُساعده سلادان جوسيبوفيتش وبيكيم كوكاج، والحكم الرابع رائد الزهراني، وحكم الفيديو، البرتغالي برونو بايكساو، ويُساعده محمد القرني.

ويلعب أبها ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء، ويطمح فريق أبها استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة، فيما يسعى النموذجي لتحقيق نتيجة إيجابية.

الحزم ضد الرائد

ويقود مباراة الحزم ضد الرائد طاقم تحكيم برتغالي مكون من؛ خورخي سوسا حكم ساحة، ويساعده نونو مانسو وتياغو لياندرو، والحكم الرابع محمد السماعيل، وحكم الفيديو فاسكوسانتوس، ويساعده عبدالله ظافر.

ويحتضن ملعب نادي الحزم، مباراة الحزم ضد الرائد عند الساعة 5:55 مساء، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز، لتحسين نتائجهما والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الفيحاء

من المقرر أن يقود مباراة الشباب ضد الفيحاء طاقم تحكيم هولندي بقيادة كيفين بلوم، ويساعده روب فان فين وفريك فاندرسون، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وحكم الفيديو لوكا كانتينو، ويساعده فيصل البلوي.

وتُختتم مباريات الغد بمواجهة الشباب ضد الفيحاء التي ستُقام على استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 7:40، ويأمل الليوث مواصلة نتائجه المميزة خاصة أن اللقاء على أرضه، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.