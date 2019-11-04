حكام مباريات اليوم في دور الـ64 من مسابقة كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم ثلاث مواجهات ضمن مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الأنصار والبكيرية، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ15:50 مساءً على ملعب نادي الأنصار.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الفيحاء وعكاظ، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ18:25 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء الثقبة والجبلين، حيث تنطلق المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

وسيدير مباراة الأنصار والبكيرية، طاقم تحكيم مكونًا من “محمد الدقاش، فيصل القحطاني، علي العلي، رائد الأحمدي”.

أما مباراة عكاظ والفيحاء فيديرها “ماجد الشمراني، محمد العرمطي، عماد عسكر، سلطان العكيري”.

وسيدير مباراة الجبلين والثقبة تحكيميًا كل من “أحمد الرميخاني، ناصر الفايدي، حزام العمري، فريح الجلعود”.

وكانت مباراتا أمس الأحد انتهت بفوز جدة على نادي حطين بثنائية مقابل هدف وعبوره لدور الـ32، بينما فاز الهلال على فريق عرعر برباعية مقابل هدف.