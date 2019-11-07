حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حكام مباريات اليوم

ويدير مباراة الشعلة ضد الصقور الحكم حسين أبو شاهين، ويُساعده حسن النحيت وأحمد العتيق، والحكم الرابع خالد صلوي، ويقود لقاء التقدم والاتفاق ماجد الشمراني، ويُعاونه عمر الجمل وحزام العمري، ومحمد النحيت الحكم الرابع.

ويقود مباراة الطائي ضد الوشم الحكم عبدالصمد بكري، ويُساعده إبراهيم الدخيل وعبدالله آل عجيم، والحكم الرابع فريح الجلعود، ويدير لقاء الحجاز وضمك سامي الجريس، ويُعاونه ماجد سرور وعبدالله مسري، والحكم الرابع محمد العمري.

ومن المقرر أن يُدير الحكم إبراهيم الأصيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران ضد الخلود، ويُساعده محمد العرمطي وحسين العاقول، والحكم الرابع محمد الشهري.

وتأهل 15 فريقًا إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح والنجوم.