حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان
ضمن منافسات دور الـ64

حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان

2019/11/06
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

حكام مباريات اليوم

ويدير مباراة الصفا ضد الكوكب الحكم محمد العمري، ويُساعده محمد العبكري وعلي العلي، والحكم الرابع حسن الحبيب، ويقود لقاء الحزم والدرع خالد صلوي، ويُعاونه خلف زيد وسعد الشبرمي، وعبدالله النحيت الحكم الرابع.

ويقود مباراة الانتصار ضد الفتح الحكم عبدالله زربان، ويُساعده سعد السبيعي وعبدالله آل مداد، والحكم الرابع محمد السماعيل، ويدير لقاء النجوم والعروبة رائد الزهراني، ويُعاونه فهد العمري وعماد عسكر، والحكم الرابع سلطان العكيري.

وتأهل 11 فريقًا حتى الآن إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، أبها، المجزل، الجيل، الروضة والأهلي.


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