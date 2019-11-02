حكايا مسك ينطلق الثلاثاء.. تجربة التفاعل مع صناعة المشاهد

المواطن - الرياض

يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، مبادرة حكايا مسك 2019 ضمن فعاليات #موسم_الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من القادة والمبدعين في مجال الإنتاج المرئي، حيث سيشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وتهدف مبادرة “حكايا مسك”، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية.

وتتيح “حكايا مسك” للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على أخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم علــى استلهام الأفكار مــن التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعياً، كما تشجع الفعاليات الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

وتتميز “حكايا 2019” عن النسخ السابقة، بالربط والتكامل، حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس، حيث تربط “حكايا مسك 2019” جميع “الحكايا” السابقة ببعضها فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.

وقال زياد الشبل مدير مشروع “حكايا مسك” إن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هي الرحلة التفاعلية، إذ تقدم “حكايا مسك” رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

وأشار الشبل إلى أن “حكايا مسك 2019” تنقل زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، مضيفاً: “تتنوع ورش العمل في “حكايا مسك” لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، والتي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعد مخصصة للمتفرجين”.

وتشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

وتأتي الفعالية في ظل حرص مركز مبادرات مسك الخيرية وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع، وتوفير المنصات المختلفة التي تكتشف وتنمي وتمكن الشباب من الجنسين، وتراعي قدراتهم المتصاعدة والتطورات التقنية.