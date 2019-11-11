حكم مباراة اليوم بكأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة اليوم الاثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي وج والفيصلي.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من” فيصل البلوي حكم ساحة، عيسى خيبري حكم مساعد، عادل شراحيلي حكم مساعد، حسين بو شاهين حكم رابع”.

جدير بالذكر أن نادي التعاون كان تأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي اللواء بثلاثية دون رد.

أما نادي الرائد فتأهل إلى دور الـ32 على حساب نادي هجر، بعد الفوز بثنائية دون رد.

يذكر أن التعاون كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018-2019، على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 2-1 في الثاني من مايو الماضي.