حكم مباراة اليوم بكأس الملك سلمان
بين فريقي وج والفيصلي

حكم مباراة اليوم بكأس الملك سلمان

2019/11/11
الساعة 2:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكم مباراة اليوم الاثنين في كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي وج والفيصلي.

وسيقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من” فيصل البلوي حكم ساحة، عيسى خيبري حكم مساعد، عادل شراحيلي حكم مساعد، حسين بو شاهين حكم رابع”.

جدير بالذكر أن نادي التعاون كان تأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي اللواء بثلاثية دون رد.

أما نادي الرائد فتأهل إلى دور الـ32 على حساب نادي هجر، بعد الفوز بثنائية دون رد.

يذكر أن التعاون كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018-2019، على حساب نادي الاتحاد بنتيجة 2-1 في الثاني من مايو الماضي.

اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • #التعاون يعبر #اللواء بكأس الملك سلمان
    •
  • #الرائد لدور الـ32 بكأس الملك سلمان
    •
  • حكام مباراتي اليوم بكأس الملك سلمان
    •
  • #النصر يُمطر شباك عفيف بخماسية ويعبر لدور الـ32
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :