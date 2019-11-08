حكومة العراق للمتظاهرين: استقالتنا ستعقد الأزمة

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قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم الجمعة: إن استقالة الحكومة لن تلبي المطالب العديدة التي يطالبون بها منذ أسابيع.

وأوضح الحديثي، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة حتى أن تجري انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليًّا في البرلمان.

ولفت إلى أن هذا الأمر، في حال حصوله، لن يرضي المتظاهرين السلميين، وقال: إنه في حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، فإنه “سيجردها من الكثير من صلاحياتها وقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين”.

وتابع: “إنه لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان”، مشيرًا إلى أن حكومة عادل عبدالمهدي تعكف حاليًّا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان “من أين لك هذا؟”، الذي سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين في العراق.

وأكد أن استقالة الحكومة “ستعقد الأزمة وتفاقم الأمور”.