حلم #الهلال و #النصر يصنع منافسة شرسة

المواطن - محمد سمعه

دائمًا يفكر الهلال والنصر في تدعيم صفوفهما بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والآسيوية.

وفي الفترة الأخيرة، قالت تقارير صحافية إن الجزائري جمال بلعمري بات قريبًا من الرحيل عن نادي الشباب مما جعل كبيري الرياض يتنافسان للتعاقد معه.

ويحلم الهلال بضم بلعمري لحل أزماته الدفاعية، التي ظهرت مؤخرًا قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، كما يرغب النصر في ضم المدافع الجزائري خاصة مع اقتراب البرازيلي مايكون من العودة لناديه غلطة سراي التركي بعد نهاية الإعارة.

ويأتي حلم الهلال والنصر كإشارة قوية إلى أن التنافس بين قطبي الرياض سيكون كبيرًا على الصفقة من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على البطولات.

النصر عينه على صفقة برازيلية

وفي وقت سابق، لم يُخف نادي النصر إعجابه الشديد بقدرات اللاعب البرازيلي فابيو ليما نجم نادي الوصل الإماراتي، حيث حاول العالمي كثيرًا التعاقد مع اللاعب خلال الفترات الأخيرة.

وما زاد النصر رغبة في التعاقد مع فابيو ليما، هو تصريح سابق للاعب البرازيلي أكد فيه أنه يريد اللعب في الدوري السعودي يومًا.

وفي الفترة الأخيرة، تحدثت عدة تقارير صحافية عن نية الاتحاد الإماراتي لكرة القدم منح فابيو ليما الجنسية الإماراتية لتمثيل منتخب الإمارات، خاصة أنه لم يسبق له تمثيل المنتخب البرازيلي الأول.

وفي حال حدث هذا الأمر، فسيتمسك الوصل باللاعب فابيو ليما وعدم التفريط فيه كونه سيُصبح لاعبًا محليًا، مع ترك مكان شاغر لاستقطاب صفقة أجنبية للنادي الإماراتي.

وإذا أصبح فابيو ليما إماراتيًا فهذا يعني أن الفرصة ستكون متاحة لمجموعة من الأندية الإماراتية، من أجل منافسة النصر على ضم اللاعب البرازيلي.

فرصة جيدة لحمدالله وموسى

ويريد النصر استقطاب الصفقة بكل قوة خاصة أن ليما سيطور كثيرًا من الجانب الهجومي للعالمي وهذا الأمر سيكون مفيدًا للمغربي عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى مهاجمي الفريق النصراوي.