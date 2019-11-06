حلوى الهواء.. تخيل أن تحليتك وزنها جرام واحد!

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هذه الحلوى خفيفة، المعنى ليس مجازيًّا لسهولة الهضم، بل فعلًا جرى صنع حلوى لا يتعدى وزنها جرامًا واحدًا، وهو أمر لا يمكن تصديقه بسهولة.

بحسب “سكاي نيوز”، عكف العاملون في أستوديو التصميم اللندني “بومباس أند بار”، مع علماء في مختبر إيروجيلكس في هامبورغ بألمانيا، على نقل خصائص أخف مادة صلبة في العالم إلى حلوى صالحة للأكل.

مادة Aerogel أصلًا تشكلت عام 1931، بواسطة الكيميائي الأمريكي صموئيل كيستلر، في إطار رهان جمعه بزميله العالم تشارلز ليرند، وكان الرهان حول من منهما يمكنه استبدال الماء في المواد الهلامية بالهواء، وذلك من دون التسبب في انكماشها.

واتسمت Aerogel بعد اختراعها بمحتوى من الهواء بنسبة تبلغ ما بين 95 بالمائة إلى 99.8 بالمائة، لذلك كان منطقيًّا للمصممين في أستوديو “بومباس أند بار” محاولة نقلها إلى عالم الأغذية، والهدف صناعة الحلوى الأخف وزنًا في العالم.

ويمكن صنع Aerogel بمجموعة متنوعة من المواد، لكن الأستوديو ركز على البروتينات الكروية الموجودة في بياض البيض، والتي تسمى الألبومينويدات.

وبعد سلسلة من العمليات المعقدة أمكن في النهاية إنتاج جيل أو هلام “الميرنغ” الذي يتكون من الهواء بنسبة 96 بالمائة، ويزن جرامًا واحدًا فقط.

وجرى استبدال السائل الموجود في “الميرنغ” بثاني أكسيد الكربون السائل، الذي يمكن تحويله إلى غاز في عملية تعرف باسم التجفيف الفائق.

وأخيرًا، تتم إزالة الغاز من المنتج النهائي، ليترك فقط الهيكل الخارجي للجيل الأصلي. وفي هذه الحالة، يكون المنتج النهائي عبارة عن حلوى ميرنغ تتكون من 96 بالمائة من الهواء، وتزن جرامًا واحدًا فقط.