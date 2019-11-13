حل مشكلة عدم الأهلية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بما يجب القيام به حال عدم الأهلية في البرنامج مشيرًا إلى أهمية معرفة سبب عدم الأهلية ثم معالجته ورفع الاعتراض.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج إنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزمك تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم تجاوز مدة تقديم الاعتراض ٣ أشهر، يلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

ويتم صرف التعويض بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز 6 دورات دفع سابقة بشرط انطباق معايير الاستحقاق وشروط الأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.