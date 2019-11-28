حماية المستهلك تُعرف المشروبات المحلاة
أي منتج يضاف إليه سكر أو محليات

حماية المستهلك تُعرف المشروبات المحلاة

2019/11/28
الساعة 10:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عرفت جمعية حماية المستهلك المشروبات المحلاة، وقالت حماية المستهلك في تغريدة له عبر “تويتر”، إن المشروبات المحلاة هي أي منتج يضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو الجل أو المستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وتطبق الهيئة العامة للزكاة والدخل بدءًا من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

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