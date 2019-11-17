حمد الله ووليد عبدالله يُنعشان تدريبات #النصر

المواطن - مروة نبيل

شارك ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وليد عبدالله والمغربي عبدالرزاق حمد الله في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد.

وخاض العالمي مرانه اليوم على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية، وانطلقت الحصة التدريبية في الصالة الرياضية المغلقة.

وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا في بداية المران على الجوانب الفنية، ثم قسم اللاعبين لأربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات البينية.

وطبق فيتوريا تدريبات تكتيكية متنوعة تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، واختتم مران النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.