حمد الله يقتنص التقدم لـ #النصر برأسية مميزة

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريقه النصر في شباك نادي الفيصلي، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة السادسة والمؤجلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

من ناحية أخرى، سيراقب نادي الهلال اليوم الأربعاء باهتمام بالغ مباراة النصر والفيصلي المؤجلة من الجولة السادسة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالطبع ستكون النتيجة الأنسب لفريق الهلال هي خسارة كل من النصر والفيصلي لنقطتين؛ حيث إن التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي سيُحافظ على الصدارة للهلال.

ويملك النصر 17 نقطة في المركز الثاني، بينما يتواجد الفيصلي في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها يوم الأربعاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن قبل مباراته ضد الفيصلي.