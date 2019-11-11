حملة جديدة لـ المراعي ببعض مدارس المملكة 

المواطن - الرياض

أطلقت شركة المراعي والمركز الوطني للنخيل والتمور حملة “شهر حليب التمر” في عدد من مدارس المملكة بالتعاون مع ووزارة التعليم بهدف تشجيع الأطفال على التغذية السليمة والصحية والبحث عن البدائل الصحية لغذائهم اليومي.

وتغطي الحملة، التي انطلقت بمدرسة ابن عباس الابتدائية في مدينة الرياض، ١٤٥ مدرسة بمختلف مناطق المملكة وتصل إلى أكثر من ٧٠ ألف طالب.

قال عبد الله بن ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي “إن المراعي دائمًا ما تحرص على تنمية الوعي الصحي ودعم الفعاليات التي من شأنها ترسيخ نمط حياة صحي خصوصًا بين النشء من أبنائنا”

جدير بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، وأكبر شركة أغذية ومشروبات في المنطقة، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حققت الشركة في عام 2018، دخلاً صافياً قدره 2 مليار ريال سعودي ومبيعات وصلت إلى 13.7 مليار ريال سعودي.