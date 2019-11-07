حوض استحمام ذكي بدعم Google Assistant!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

خطوة بخطوة، يدخل مساعد غوغل Google Assistant إلى أجزاء جديدة في المنازل، وكانت أحدث الإضافات هي أحواض الاستحمام، وصنابير المياه.

وبحسب موقع “9to5google، يهدف مطورو غوغل، إلى تحسين تجربة العملاء، ولأجل ذلك ابتكروا أحواض استحمام ذكية، بحيث تتمكن من ملئها إلى المستوى المطلوب، ثم تفريغ المياه منها عند الانتهاء، لكن من المستغرب أنه لا يمكن بعد، إدخال تعديلات على درجة حرارة المياه أثناء الاستحمام.

أما صنابير المياه الذكية، فيمكن ضبطها بحيث توزع المياه بكميات مختلفة، ولها عدة أوضاع، وكل وضع له إعدادات خاصة، يتم تحديدها مسبقًا، تلك الإعدادات تتحكم في درجة الحرارة، وطريقة توزيع المياه، وغيرها.

متى تستطيع الشراء؟

أما بالنسبة للوقت المتوقع أن يتم فيه رؤية حوض الاستحمام الذكي، وصنابير المياه الذكية في المتاجر، فقد أحرزت كل من ماركة “كوهلر Kohler” التي تشتهر بمنتجات السباكة الخاصة بها، ونظيرتها “دلتا”، بعض التقدم بالفعل في صناعتها، ولا ينبغي أن يستغرق الأمر الكثير من الوقت للسماح لهذه الأجهزة بالاتصال مباشرة بمساعد غوغل، لكن لم يعلن رسميًا عن وقت محدد لطرحها بالأسواق.