حي أبو السداد بجازان يشكو الإهمال
سوء السفلتة وعدم إنارة الشوارع

حي أبو السداد بجازان يشكو الإهمال

2019/11/21
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فهد القحطاني

شكا أهالي حي أبو السداد في محافظة الدرب بمنطقة جازان، من سوء الخدمات البلدية وتهالك الطبقة الأسلفتية وعدم إنارة الشوارع.

وقال محمد صالح القحطاني لـ”المواطن“: إنه ومنذ 20 عامًا لم يتم سفلتة بعض شوارع إلا مرة واحدة، وهناك شوارع أخرى تنتظر السفلتة.

وأضاف أن كثرة الحفر تسببت في تضرر سيارات الأهالي، أما الإنارة فلا يوجد أي إنارة إلا بالطريق الدائري للحي، رغم مطالب المواطنين التي ظلت حبيسة الأدراج، ورغم وجود لوحة تعريفية قائمة باستلام مقاول لمشروع صيانة السفلتة بالدرب بأكثر من 12 مليون ﷼.

وناشد سكان الحي، عبر “المواطن“، الجهات المسؤولة سرعة تنفيذ المشروع وتلبية مطالبهم.

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