خالد النبوي يواجه العثمانيين في ممالك النار ويوجه رسالة!

خالد النبوي يواجه العثمانيين في ممالك النار ويوجه رسالة!

2019/11/06
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - أحمد سعيد

“لا أمان إلا بالعدل، ولا أمان في قهر الناس” جمل استعان بها الفنان المصري خالد النبوي، في إعلانه عن مسلسله الجديد ممالك النار، والذي يؤدي فيه دور السلطان الأشرف طومان باي.

واستعان خالد النبوي في الترويج لدوره خلال المسلسل بعدد من الصور التي صممها عدد من محبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واختتم خالد تغريداته بتغريدة قال فيها: “من السلطان طومان باي إلى أهل تويتر.. محبتكم في القلب.. دمتم أحباب.. ممالك النار”.

وكانت شبكة قنوات “إم بي سي” قد طرحت البرومو الترويجي لمسلسل “ممالك النار” تمهيدًا لعرضه 17 نوفمبر الجاري، وهو العمل الأضخم إنتاجًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ بلغت ميزانيته 40 مليون دولار، وتم تصوير أحداثه بالكامل في تونس.

“ممالك النار” من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذي حكم الدولة العثمانية في الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضًا المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها قوات الانكشارية في حق أهل مصر والشام.


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