خالد بن سلطان يعطي شارة انطلاق رالي الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعطى الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية شارة انطلاق رالي الرياض، قبل قليل.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء منح الأمير خالد بن سلطان لشارة انطلاق ريال الرياض والذي يُعد ضمن الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وكان حساب الهيئة العامة للرياضة قد أعلن عن المراحل الثلاث في رالي الرياض حيث ستكون المرحلة الاستعراضية في رالي الرياض، عند الساعة 3:45 مساء اليوم الخميس، بجوار الصالات الخضراء.

وستكون المرحلة الثانية “رماح”، يوم غد الجمعة عند الساعة 7:30 صباحًا، أما المرحلة الثالثة “الجنادرية” في رالي الرياض ستنطلق، بعد غد السبت عند الساعة 7:30 صباحًا.