خالد بن سلمان : اتفاق الرياض يتوج جهود ولي العهد لتحقيق استقرار وأمن اليمن

خالد بن سلمان : اتفاق الرياض يتوج جهود ولي العهد لتحقيق استقرار وأمن اليمن

2019/11/05
الساعة 7:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن اتفاق الرياض يأتي تتويجًا لجهود المملكة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

وقال نائب وزير الدفاع : تثمن المملكة التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض.

وتابع الأمير خالد بن سلمان : نسأل الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقًا لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.


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