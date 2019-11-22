خالد بن سلمان يعزي محمد بن زايد في وفاة أخيه سلطان

المواطن - واس

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدم الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، التعزية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.