خبر سار لـ #الهلال من الاتحاد الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خبر سار لنادي الهلال، في حال نجح في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني غدًا الأحد.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت بشكل رسمي أنه في حالة عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في الحصول على مقعد مؤهل للنسخة المقبلة من خلال دوري بلاده، فسوف يحصل على مقعد ولكن في الأدوار التمهيدية في البطولة.

جدير بالذكر أن الهلال سيركز على الفوز بـ دوري أبطال آسيا من أجل التواجد في الجهة الآمنة، حيث إذا لم ينجح الهلال في تحقيق لقب الدوري السعودي في الموسم الجاري فسيضمن المشاركة الآسيوية في النسخة المقبلة من خلال التواجد في الدور التمهيدي.

وبالطبع سيركز الهلال المتصدر حاليًّا في الدوري السعودي على الفوز بكل البطولات التي يُشارك بها، خاصة أن الفريق الهلالي لن يسمح بالتفريط في لقب الدوري كما حدث في الموسم الماضي أمام النصر الذي تُوج باللقب في الجولة الأخيرة وبفارق نقطة عن الهلال.

وستنطلق مباراة أوراوا ضد الهلال، على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان.