خبر يُطمئن عشاق #الهلال قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي عن خبر مطمئن لعشاق نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة فريق أوراوا الياباني السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب حمد الصويلحي عبر حسابه في تويتر: “كنو وصل للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وسيكون جاهزًا للقاء ذهاب نهائي آسيا”.

وكان محمد كنو غاب عن مباريات الهلال الأخيرة بسبب الإصابة، كما أن غيابه أثر بالسلب على أداء الفريق الأول في المباريات الأخيرة أمام النصر والفتح بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

من ناحية أخرى، أكد اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، أن أزرق العاصمة عانى كثيرًا، وذلك من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتحدث كويلار قائلًا: الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وتخطي عقبة السد القطري لم يكن بالأمر السهل، نأمل أن نُحقق اللقب هذه المرة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي سياق آخر، أثارت لقطة الحارس عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، في مباراة الفتح الخميس، الجدل حول ما يدور داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان المعيوف أشار بغضب للمدرب رازفان لوشيسكو بضرورة إجراء تغيير في المنطقة الدفاعية لنادي الهلال؛ بسبب هبوط أدائها مما جعل الفتح يُسجل ثلاثة أهداف في مباراة الخميس

بالطبع لم تفوت اللقطة على الإعلاميين والنقاد الرياضيين؛ حيث قال الإعلامي بتال القوس عبر حسابه في تويتر: لقطة الحارس عبدالله المعيوف تجاه مدربه بعد هدف الفتح الثاني تخبر عن أشياء كثيرة.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد في السياق ذاته: أبارك لـ الهلال أنه خرج بالتعادل أمام الفتح، وحركة المعيوف تعطي انطباعًا بالشك في قرارات المدرب.