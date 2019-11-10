خبير اقتصادي: طرح أرامكو نقلة جديدة

المواطن - الرياض

علق أحمد السالم، الكاتب والخبير الاقتصادي والمحلل المالي، على طرح إعلان أرامكو لتفاصيل الطرح العام الأولي، للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وقال السالم، في مداخلة مع قناة الإخبارية، إن طرح أرامكو سينقل السوق السعودي إلى مراحل جديدة.

وأضاف أن شركة أرامكو، كانت شركة حكومية، واليوم أصبحت شركة مساهمة انتقلت من البيروقراطية إلى الحرية في القرارات.

يذكر أن شركة أرامكو، أعلنت مساء أمس، نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الشركات والمؤسسات – في17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى.