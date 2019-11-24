خرائط الطقس: زخات رعدية على حفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

توقع نظام بدر لخرائط طقس العرب أن تشهد حفر الباطن وجنوب غرب المملكة زخات رعدية هذه الليلة.

وقال بدر في تغريدة له عبر توتير: تشير آخر التحديثات وصور الأقمار الاصطناعية زخات رعدية من الأمطار على شمال حفر الباطن وجنوب غرب السعودية وغرب اليمن.

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.