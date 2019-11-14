خريطة مداخل المواقف لزوار واجهة الرياض
للقادمين من طريق المطار أو الثمامة

خريطة مداخل المواقف لزوار واجهة الرياض

2019/11/14
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

نشر موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خريطة توضح طريقة الوصول لمواقف واجهة الرياض.

وتوضح الخريطة طريقة الوصول للمواقف لزوار الواجهة، سواء للقادمين من طريق المطار، وكذلك للقادمين من طريق الثمامة.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه الرسمي معلقًا على الخريطة، “هذي هي مداخل المواقف لزوار منطقة واجهة الرياض.. حياكم الله”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويشتمل موسم الرياض أيضًا على أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعمًا لأول على أرض الرياض في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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