خطة #الشباب تُرعب #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

يُجهز نادي الشباب خطته، وذلك للإبقاء على مدافعه الجزائري جمال بلعمري بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الفترة الأخيرة، مما عزز من فرص الهلال والنصر للدخول في مفاوضات مع اللاعب لضمه في شتاء 2020.

وشارك جمال بلعمري في تدريبات الليث لليوم الثاني على التوالي بصورة طبيعية بعد أن غاب عن تدريبات الشباب في الأيام الماضية بدون أي عذر أو سبب.

ويريد الشباب حل المشكلة بينه وبين المدافع الجزائري إما بزيادة عقده ماليًّا أو بالموافقة على رحيله مقابل كسب مبلغ مالي كبير في بيعه.

وربما يُسبب هذا الأمر صدمة للهلال والنصر في حال قرر الشباب بيعه لأي نادٍ من خارج المملكة.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالكريم الزامل السبب الحقيقي وراء خلاف المدافع الجزائري جمال بلعمري مع ناديه الشباب في الفترة الأخيرة.

وتحدث الزامل في برنامج “الديوانية” قائلًا: الخلاف ما بين بلعمري والشباب هو خلاف مالي، واللاعب يرى أن إدارة الشباب لم تهتم به ماليًّا خاصة بعد تطور مستواه وتألقه في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تُوج بها المنتخب الجزائري.

وأضاف الزامل: قيمة بلعمري أصبحت مضاعفة، ولكن يجب أن يكون هناك تفاهم بين إدارة الشباب وبلعمري حتى يستفيد الطرفان، على سبيل المثال الشباب يُمكن له أن يُحسّن جزءًا من عقد بلعمري ماليًّا، ثم إذا جاء اللاعب الجزائري بعقد مُغر للرحيل يوافق الشباب ويستفيد ماليًّا.

وقالت تقارير صحافية: إن النصر ينتظر موقف الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب مع ناديه، للتعاقد معه في يناير 2020 أو الانتظار حتى صيف 2020 للتعاقد معه كصفقة انتقال حر.