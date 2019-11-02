خطة #النصر و #الشباب تُربك حسابات #الهلال

خطة #النصر و #الشباب تُربك حسابات #الهلال

2019/11/02
الساعة 6:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يتطلع ناديا النصر والشباب إلى تحقيق الفوز، اليوم، في مواجهة ناديي أبها والتعاون على الترتيب في الجولة التاسعة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب إلى الفوز من أجل الوصول إلى النقطة رقم 18؛ وبالتالي الصعود إلى وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيهدد الهلال المتصدر حاليًّا برصيد 20 نقطة.

ويحتاج النصر إلى الفوز على أبها من أجل التواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة رفقة الأهلي والفيصلي، وبالتالي تهديد الهلال المتصدر والمتعثر حاليًّا بعد الخسارة من النصر والتعادل مع الفتح في آخر جولتين.

وتنطلق مباراة الشباب والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

بينما تنطلق مباراة النصر وأبها في تمام الساعة الـ19:50 مساءً على ملعب الملز.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

وتُختتم، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات.

جدير بالذكر أن الفيصلي هزم نادي ضمك بثنائية دون رد أمس في الدوري، بينما فاز نادي الرائد على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ممتعة.


‎وسوم

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