خطة تين كات لإنقاذ نجم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الهولندي تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد وضع خطة مثالية لإنقاذ اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش ومساعدته على استعادة مستواه تجنبًا لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء قرار المدرب تين كات بتجهيز برنامج خاص للاعب بريجوفيتش من أجل استعادة مستواه الفني والبدني، قرارًا مناسبًا خاصة أن اللاعب عانى نفسيًا من كثرة المشاكل التي مرّ بها الاتحاد على المستوى الفني والإداري، مما أثر على مستواه الفني.

وقبل قدوم المدرب تين كات لتدريب الاتحاد، أشارت تقارير صحافية إلى وجود رغبة من اللاعب بريجوفيتش بالرحيل عن صفوف العميد والانضمام لنادي باوك اليوناني في الميركاتو الشتوي المقبل.

من ناحية أخرى، عانى الاتحاد مؤخرًا من أزمات خارج الملعب، حيث كانت آخر الأزمات التي صدمت الاتحاد، هي أزمة مستحقات اللاعب أحمد العوفي، حيث طالبت لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد بضرورة تسديد المستحقات البالغة 3 ملايين ريال أو إرسال ما يُفيد بتنفيذ القرار.

ولا تعد مشكلة أحمد العوفي هي الأولى للعميد في الموسم الجاري، حيث عانى العميد مع المستحقات المتأخرة لـ المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني السابق لـ الاتحاد والمدرب الحالي لـ فريق ويست برميتش آلبيون الإنجليزي.

وكان سلافين بيليتش تولى تدريب نادي الاتحاد في أواخر عام 2018 بديلًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه لم يستمر كثيرًا حتى تمت إقالته في شهر فبراير الماضي في عهد لؤي ناظر.

وقالت تقارير صحافية: إن المدرب الكرواتي بيليتش لديه مستحقات تتخطى الـ10 ملايين دولار أمريكي، يسعى إلى الحصول عليها من الاتحاد بعد إقالته في فبراير الماضي.

ووجدت أزمة أخرى، أيضًا هددت نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة وهي أزمة تأخر مستحقات اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم الاتحاد سابقًا.

وكان أحمد العكايشي تقدم بشكوى لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب تأخر نادي الاتحاد في دفع 8 ملايين ريال كمستحقات متأخرة بعد رحيله عن صفوف العميد.