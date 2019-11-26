خطة حوثية لابتزاز المنظمات الدولية!

المواطن - متابعة

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بشدة حملة الإساءة والتحريض التي تشنها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن على خلفية التصريحات الأخيرة لمساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر التي كشفت عن جانب من ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: هذه الحملة تندرج ضمن الضغوط والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا الحوثية على موظفي المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها؛ بهدف إجبارها على تمرير سياساتها العبثية وغض الطرف عن فسادها ونهبها المنظم للمساعدات الإنسانية والغذائية التي يفترض أن توجه لملايين المحتاجين.