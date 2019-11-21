خطوات #الهلال لحماية فريقه متواصلة

المواطن - محمد سمعه

اتخذت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل خطوة جديدة، وذلك من أجل حماية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتذليل كافة العقبات أمامهم قبل مواجهة أوراوا الياباني في طوكيو يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت تقارير إخبارية أن إدارة الهلال طلبت وجود زيادات في كمية الملابس الشتوية بسبب الطقس البارد في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولا تُعد خطوة الملابس هي الخطوة الأولى من إدارة الهلال لحماية فريقها قبل مواجهة أوراوا، حيث أقدمت إدارة الهلال على التعاقد مع شركة أمن في العاصمة اليابانية، وذلك من أجل حماية لاعبي الهلال من قدوم الجماهير اليابانية بكثرة حولهم خاصة في فندق الإقامة.

ويُعد تصرف إدارة الهلال مثاليًّا بدرجة كبيرة، وذلك من أجل توفير الحماية والتركيز بشكل كامل للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يوم 24 نوفمبر أمام نادي أوراوا.

وتحاول الإدارة الهلالية تذليل كافة العقبات للفريق من أجل التتويج باللقب الآسيوي الغائب عن الزعيم منذ عام 2000.

وكان أكثر من شخص ياباني أكد دعمه لنادي الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

وفي الفترة الأخيرة، كشف مشجع ياباني عن أمنيته من نادي الهلال في حال نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وأكد المشجع الياباني في فيديو متداول عبر موقع ”تويتر” تشجيعه ودعمه لفريق الهلال الذي يخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد فريق أوراوا الياباني.

وأعرب المشجع عن أمنياته بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا والحصول على قميص النجم محمد الشلهوب بجانب التقاط صورة تذكارية معه.