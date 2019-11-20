خطوة إدارة #الهلال تحمي الفريق

المواطن - محمد سمعه

أقدمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على فعل خطوة مهمة لحماية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الهلال تتجه للتعاقد مع شركة أمن في العاصمة اليابانية، وذلك من أجل حماية لاعبي الهلال من قدوم الجماهير اليابانية بكثرة حولهم خاصة في فندق الإقامة.

ويعد تصرف إدارة الهلال مثاليًّا بدرجة كبيرة، وذلك من أجل توفير الحماية والتركيز بشكل كامل للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يوم 24 نوفمبر أمام نادي أوراوا.

وتحاول الإدارة الهلالية تذليل كافة العقبات للفريق من أجل التتويج باللقب الآسيوي الغائب عن الزعيم منذ عام 2000.

وكان أكثر من شخص ياباني أكد دعمه لنادي الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم.

وفي الفترة الأخيرة، كشف مشجع ياباني عن أمنيته من نادي الهلال في حال نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وأكد المشجع الياباني في فيديو متداول عبر موقع ”تويتر” تشجيعه ودعمه لفريق الهلال الذي يخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد فريق أوراوا الياباني.

وأعرب المشجع عن أمنياته بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا والحصول على قميص النجم محمد الشلهوب بجانب التقاط صورة تذكارية معه.

وكان المشجع الياباني قال: إنه حضر نهائي 2017 بين الهلال وأوراوا لدعم الأزرق، لكنه حزن لخسارة الفريق الهلالي للقب قبل عامين.