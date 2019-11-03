خطوة بلايلي تُبقي على وجوده في #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يفكر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي لاعب الأهلي في قطع شوط كبير لحل أزمته الأخيرة مع إدارة الراقي، وذلك لتفادي أي عقاب كبير منتظر بعد تصرفه الأخير.

وكان بلايلي أبدى غضبه من مدربه السويسري كريستيان جروس بعد أن قام الأخير باستبداله في مباراة الأهلي والاتحاد التي أُقيمت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب أن اللاعب الجزائري لم يُصافح جروس.

وإذا قدم بلايلي الاعتذار مع العمل على تطوير أدائه قد يتلقى عقوبة مخففة، خاصة أن اللاعب المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري لم ينجح في تقديم المأمول منه حتى الآن مع الراقي.

وتحدث بلايلي بعد مباراة الأهلي والاتحاد يوم الخميس الماضي قائلًا: بالطبع أي لاعب يشعر بالحزن في حال تم استبداله؛ لأنه يريد تقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف بلايلي: لدي حديث خاص مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، لن أستطيع كشف أي شيء عنه حاليًّا، وأنا لاعب يملك الخبرات التي اكتسبتها مع المنتخب الجزائري ونادي الترجي الرياضي التونسي.

جدير بالذكر أن بلايلي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من نادي الترجي التونسي، وفاز بلايلي كذلك مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا في صيف العام الجاري التي أُقيمت في مصر.

وكان بلايلي تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و 2019 مع النادي الترجي التونسي.