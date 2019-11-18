خطوة ذكية من إدارة #الهلال للجماهير

المواطن - محمد سمعه

أقدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على فعل خطوة ذكية وذلك من أجل جماهيرها التي ستسافر إلى اليابان لدعم الهلال أمام أوراوا يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الهلال قررت التعاقد مع إحدى الشركات من أجل تنظيم الجماهير التي ستسافر إلى اليابان من أجل ضبط كافة الأمور معهم، والعمل على إراحتهم أثناء السفر إلى مدينة طوكيو اليابانية ثم إلى مدينة سايتاما التي تُقام فيها المباراة.

الخطوة تعود بالنفع على الفريق الأول

وتأتي خطوة إدارة الهلال من أجل توفير الدعم والمساندة الكاملة للاعبي الفريق الأول، الذي أصبح أمامهم فقط 90 دقيقة من أجل خطف اللقب الثالث في تاريخ الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا.

ووصلت صباح اليوم الاثنين، الطائرة التي تقل بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لخوض مباراة الإياب في دوري أبطال آسيا لعام 2019، أمام فريق أوراوا الياياني يوم 24 نوفمبر الجاري.

وترأس بعثة الهلال إلى طوكيو رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما انضم للبعثة اللاعبون الدوليون السبعة (محمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وهتان باهبري)، الذين كان المدرب لوشيسكو قد منحهم راحة من التدريبات يوم السبت.

نقل المعسكر يُفيد الفريق

وقررت إدارة نادي الهلال نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان من طوكيو إلى سايتاما، قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة، وذلك لتكون البعثة قريبة من المعلب الذي يستضيف المباراة، ليسهل تنقل الفريق من وإلى ملعب المباراة.