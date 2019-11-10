خطوة سليمة تُنقذ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد خطوة مهمة من أجل إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة فريق الاتفاق في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر المدرب تين كات إقامة معسكر مغلق للاعبي الاتحاد، للتعرف عليهم أكثر ولوضع أجواء مثالية من أجل التركيز، خاصة أن الجمهور الاتحادي لن يتحمل تعثرًا في مباريات مقبلة سواء في الدوري أو في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأتي خطوة تين كات كخطوة مثالية، وذلك من أجل ترتيب أوراق الفريق والخروج من مرحلة النتائج السلبية والتركيز على تصحيح المسار فيما تبقى من الموسم الجاري.

وخيب الاتحاد آمال جماهيره خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو دوري أبطال آسيا 2019.

أداء صادم لعشاق الاتحاد

وتوقعت جماهير الاتحاد أن يكون أداء العميد مغايرًا هذا الموسم، خاصة بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية، ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تجاوز مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، الأمر الذي زاد من طموحهم.

وواصل الاتحاد مشواره قبل أن يودع بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ربع النهائي على يد الهلال، حيث تعادل على أرضه سلبيًا في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

وتسبب الخروج من دوري أبطال آسيا في حالة من الغضب الجماهيري، إلا أنها توقعت أن يكون دافعًا أمام اللاعبين للتركيز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والظهور بشكل مميز يليق بتاريخ العميد.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن من تحقيق الفوز 3 مرات فقط أمام الرائد والتعاون بنتيجة 3/1، وضد الشباب بهدفين مقابل هدف.

نتائج سلبية مستمرة

وخسر الاتحاد في 6 مباريات بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك وأبها والحزم والأهلي بهدفين مقابل هدف، وهُزم أمام الوحدة بهدف دون رد، بالإضافة إلى خسارته ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.