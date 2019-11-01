خطوة مفاجئة من إدارة #الهلال قد تُهدد لوشيسكو

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن اتخاذ خطوة مفاجئة قد تُهدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو خلال الفترة المقبلة.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص في تويتر: الآن وصلتني معلومة أن الهلال وضع 4 مدربين على طاولته لخلافة لوشيسكو من ضمنهم مواطنه الروماني كوزمين، الذي يرفض ترك فريقه.

وأثارت لقطة الحارس عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، في مباراة الفتح أمس الخميس، الجدل حول ما يدور داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان المعيوف أشار بغضب للمدرب رازفان لوشيسكو بضرورة إجراء تغيير في المنطقة الدفاعية لنادي الهلال؛ بسبب هبوط أدائها مما جعل الفتح يُسجل ثلاثة أهداف في مباراة الأمس.

بالطبع لم تَفُتِ اللقطة على الإعلاميين والنقاد الرياضيين؛ حيث قال الإعلامي بتال القوس عبر حسابه في تويتر: لقطة الحارس عبدالله المعيوف تجاه مدربه بعد هدف الفتح الثاني تخبر عن أشياء كثيرة.

وقال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد في السياق ذاته: أبارك لـ الهلال أنه خرج بالتعادل أمام الفتح، وحركة المعيوف تعطي انطباعًا بالشك في قرارات المدرب.

وأثار مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا، ما دفع النقاد الرياضيين والجماهير للتشكيك في قدرته على التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر الهلال أمام السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه صعد إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خسر ضد النصر بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع الفتح بنتيجة 3/ 3.

وكان لوشيسكو تولى تدريب الهلال في صيف 2019 قادمًا من نادي باوك اليوناني.